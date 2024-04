Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) "L'Occidente ha bisogno" di partecipare alla conferenza sulla pace in Ucraina in"solo per dare peso a un certo 'ultimatum collettivo' che presenteranno alla Russia. Ci auguriamo che iine America Latina siano vigili e non si lascino trascinare in un'altra avventura anti-russa". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Qualsiasi misura che ignori la posizione della Russia e si basi sulle disposizioni dell'ultimatum 'formula Zelensky' è separata dalla realtà e non ha prospettive", secondo Zakharova. "L'intenzione espressa dagli organizzatori della conferenza di isolare elementi comuni dalle iniziative di altri Paesi non è altro che un trucco. È noto che la 'formula Zelensky' non implica compromessi o alternative e ignora ...