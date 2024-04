Morto l’ex giocatore di football O J Simpson

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per anni è stato al centro di una nota vicenda giudiziaria Per anni si è parlato di O.J, tanto che è stata realizzata pure una serie tv sul caso giudiziario che lo vide coinvolto. A 76 anni, come riporta la stampa americana, si è spentodiamericano dopo una lunga malattia (un cancro)., che pr anni ha indossato la San Francisco 49ers, era stato accusato di aver ucciso la sua ex moglie Nicole e il suo amico Ronald Goldman. Il processo è stato un vero e proprio caso mediatico, tanto da spaccare l’America e dar vita a questioni di tipo razziale. Poi, però, l’x sportivo, per mancanze di prove era stato scagionato. I problemi con la giustizia sono continuati quando nel 2008 è stato arrestato per rapina e sequestro. Nel 2017 aveva lasciato il carcere. Leggi anche: Il ...