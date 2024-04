Morto l’ex giocatore di football americano O J Simpson | aveva 76 anni

(Di giovedì 11 aprile 2024) ÈdiO.J.. Era stato colpito dal cancro.76. Lo riporta Tmz citando la famiglia. L’atleta, running back dei Buffalo, è statao anche attore ed è finito nella Hall of Fame. Fu accusato di aver assassinato nel 1994moglie Nicole Browne di Ronald Goldman., assolto nel processo penale dall’accusa di omicidio fu condannato in sede civile al risarcimento d. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

