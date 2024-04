Morta a 84 anni Trina Robbins | fumettista e attivista che disegnò Wonder Woman

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – E'a 84la disegnatrice e sceneggiatrice statunitense, una pioniera in un mondo dei fumetti dominato dagli uomini,che ha rilanciatoin chiave femminista e ha disegnato Vampirella. Il decesso è avvenuto in un ospedale di San Francisco, in California, all'età di 84in seguito L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

