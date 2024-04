Morgan e Tiziana morti intrappolati nel Suv inabissato nel lago | scatola nera indecifrabile | cosa succede ora?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) COMO – È stata inviata in Germania la centralina elettronica della Mercedes su cui la sera del 6 gennaio scorso, sonoAlgeri, 38 anni di Brembate eTozzo, 45 anni di Cantù. L’incidente era avvenuto in viale Geno, verso le 22.30, mentre l’auto, una Mercedes Glc 220, era parcheggiata rivolta verso il, a pochi passi dalla recinzione. Un modello plug in con comandi elettrici posizionati nella zona del volante, che una volta recuperata non ha più dato segnali. Dopo la permanenza in acqua, l’impianto elettrico è apparso praticamente disinnescato e fuori controllo. Non è quindi stato possibile eseguire direttamente l’analisi della "" del veicolo, ma al contrario si è reso necessario il suo recupero. Questo, per motivi tecnici, ha comportato una procedura ...