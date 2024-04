Monterrey disintegra l’Inter Miami | Messi | Suarez | Busquets e Jordi Alba fuori dalla Champions

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) La strada per laConcacaf è piena di grandi squadre di Mls che sono evaporate in una trasferta inco. Per quanto il monopoliocano sia stato rotto nel 2022 da Seattle, i club della Liga MX continuano a essere ossi durissimi per tutti. Questo vale anche per un Interpiena di stelle, che aveva messo questa competizione nel mirino e trovavanei quarti di finale. Anche se all’andata mancavaper infortunio, si pensava che il talento del resto della squadra bastasse per fare il risultato in Florida. Un primo tempo ben giocato dai padroni di casa sembrava dare credito a quest’opinione, con Tomas Aviles che mandavain vantaggio al 20’ con un tocco abile su calcio d’angolo. Nel secondo tempo però la musica è cambiata. I Rayados ...