(Di giovedì 11 aprile 2024) Primavera, voglia di leggerezza. Lo si legge anche sul volto diche ha presentato al mondo il suocapelli. Lo ha fatto per un’occasione speciale: una serata ala Las Vegas, con il suo compagno, il regista Tim, per l’eventoCon Warner Bros. La voglia di cambiare, di sperimentare une uncolore di capelli si fa sentire forte tra star e modelle. Dopo Zendaya con i suoi nuovi capelli biondi e Elsa Hosk, con il suo ultimocortissimo di capelli, anche l’attrice italiana nata a Città di Castello, sceglie ...

Deva Cassel sfoggia la sua somiglianza con la madre Monica Bellucci nelle foto scattate come testimonial per Dior tanto da confondere i fan. Monica Bellucci è una mamma orgogliosa di condividere le ... (movieplayer)

Monica Bellucci al cinema con Tim Burton. E un nuovo taglio scalato - Metti una sera al cinema con Tim Burton: Monica Bellucci sfoggia un nuovo taglio capelli scalato. Con iconica frangia a tendina ...amica

Beetlejuice Beetlejuice, Michael Keaton presenta il film alla CinemaCon: “È fo**tamente buono, anzi, grandioso” - Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, I film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) al suo ...badtaste

Beetlejuice Beetlejuice, Catherine O'Hara: "Chi non lo amerà, beh.. si fotta!" - L'attrice era presente al CinemaCon dove sono state mostrate altre immagini esclusive del sequel di Tim Burton ...movieplayer