Moby Prince | ferita che non guarisce | La terza nave è la pista da battere

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sono passate da poco le 17. Il corteo è quasi giunto a destinazione. Parte da Palazzo Civico, si sposta in Piazza della Repubblica per imboccare via Grande, in direzione porto. A pochi metri dai 4 Mori viene fissato a terra un lenzuolo bianco lungo 33 metri, simbolo di una "verità calpestata". Il punto d’approdo è lo specchio d’acqua dell’Andana degli Anelli. C’è il rituale delle 33 rose lanciate in mare da rispettare. Così come la lettura uno ad uno dei nomi e cognomi delle vittime. In quel momento, il cielo d’improvviso si copre, si rabbuia. E comincia a piovere. Ma a scendere non sono gocce. A bagnare la fronte di chi sfila ancora una volta al grido di "verità e giustizia" sono lacrime di dolore. Perché il 10 aprile non è un giorno qualsiasi per Livorno. Facciamo per l’Italia. Una data spartiacque: la strage delha segnato per ...