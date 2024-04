Mo | si riunisce stasera gabinetto di guerra israeliano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tel Aviv, 11 apr. (Adnkronos) – Ildisi riuniràalle 19,30 ora locale. Lo riferisce il Times of Israel. La riunione avviene mentre Hamas esamina l’ultima proposta di cessate il fuoco avanzata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, e all’indomani dell’attaccoche ha ucciso sette figli e nipoti di Ismail Haniyeh. Il leader di Hamas ha dichiarato che gli omicidi non indurranno Hamas a modificare la sua posizione nei negoziati per il cessate il fuoco. L'articolo CalcioWeb.