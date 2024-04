Mkhitaryan | una seconda giovinezza! E l’Inter se lo gode | il dato è emblematico! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Henrikcontinua a lasciare tutti a bocca aperta. Udine è solo l’ultima conferma: i numeri in campo parlano chiaro. Il focus di Corriere dello Sport.– Per l’ennesima volta, anche nell’ultima sfida contro l’Udinese, Henrikh Mkhitryan ha dimostrato al, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di essere assolutamente fondamentale in campo. Intelligenza, fiuto del pericolo, corsa, velocità: il recupero salvifico con l’anticipo incredibile su Thauvin, pronto a battere col tap-in vincente Sommer, è. Come lo è ilche mostra quanto Simone Inzaghi non possa proprio fare a meno di, tanto da fargli accumulare un totale di minuti in campo da togliere – letteralmente – il fiato. NUMERI – Sono in tutto ben 3.185 i minuti ...