Missioni e priorità strategiche Le linee guida di Figliuolo

(Di giovedì 11 aprile 2024) In un’udienza alla Camera il generale Francesco Paoloha descritto le varieinternazionali in cui le forze armate sono attualmente impegnate analizzando il loro impatto dal punto di vista strategico e di economia di forze. In apertura il generale ha celebrato l’importanza dell’Alleanza Atlantica nel contesto geostrategico dell’Italia dicendo: “L’ Alleanza atlantica, che lo scorso 4 Aprile ha celebrato i suoi 75 anni, continua a rappresentare il baluardo di stabilità per rispondere a uno scenario complesso ed in continua evoluzione in questo contesto caratterizzato da una congiuntura di diffusa instabilità, la recente crisi in Medio Oriente con il conflitto scoppiato a seguito dell’attacco di Hamas nel sud di Israele 7 ottobre 2023 e la successiva propagazione nel Mar Rosso”. Poi il comandante del Covi ha delineato la prospettiva ...