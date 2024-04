“Mio marito mi spia in casa perché non sono una super casalinga” e chiede il divorzio per violazione della privacy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) La fiducia e la comunicazione in una coppia, si sa, dovrebbero essere tutto. Eppure questo, anche nelle migliori famiglia, non accade. Stando ad uno sfogo e un racconto raccolto sul forum Reddit, una moglie avrebbe chiesto ildalquest’ultimo non si è fidato abbastanza di lei. No, non c’entrano tradimenti o chat compromettenti, semplicemente la donna in questione – secondo il compagno – non sarebbe stata all’altezza dei doveri di mamma e moglie. Per dimostrare ciò che ha sempre pensato l’uomo ha pensato bene di piazzare una telecamera nascosta inperre e capire come mai la moglie non fosse efficiente nemmeno nella gestione del figlio, che a quanto pare a causamadre, ha perso l’occasione di partecipare ad una gita scolastica “per una ...