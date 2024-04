Milenkovic | Al Franchi giocheremo con il nostro 12° uomo Importante era non subire gol

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 11 aprile 2024 - Nel dopo partita di Plzen anche Nikolaha preso la parola per commentare la gara. Il difensore serbo, reduce da un periodo non semplice, è riuscito comunque a blindare la difesa insieme ai compagni. “Dal primo minuto abbiamo preso la partita in mano palleggiando molto. Qualche occasione c'è stata, ma sapevamo che c’era la gara di ritorno e per questo abbiamo cercato di nongol. Non siamo riusciti a segnare ma al ritorno davanti ai nostri tifosi spingeremo al massimo per passare il turno, non ci sono dubbi”.Non avevate spazi per giocare in attacco... “Lo sapevamo che la partita sarebbe stata così, loro fanno un’ottima fase difensiva, chiudono tanti spazi. Abbiamo provato a muovere la palla velocemente per crearci un varco. Oggi non ci siamo riusciti, speriamo di farcela al ritorno”.A fine partita siete andati a ...

