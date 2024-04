Milano | protesta davanti a polo Amazon | “Chiedete sicurezza e ci date due minuti a consegna”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024)– "e cidue". È la frase scritta su uno degli striscioni esposti questa mattina dalla Filt-Cgilallogisticoin via Toffetti a, dove un gruppo di lavoratori in sciopero si è radunato in presidio. Al centro della mobilitazione, che si inserisce nella giornata di sciopero proclamata da Cgil e Uil, una serie di questioni irrisolte sulle condizioni di lavoro nella multinazionale dell'e-commerce, tra cui quella sui tempi didella merce e sui ritmi di lavoro. A livello nazionale e regionale lo sciopero, di 4 ore nei settori privati e 8 nelle costruzioni, è stato proclamato per "sollecitare il Governo, gli enti locali e le ...