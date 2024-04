Milano-Perugia in tv | data | orario e diretta streaming gara-4 semifinale Playoff Superlega 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Inizia il conto alla rovescia per-4 delladeiScudetto delladimaschile. Dopo il secondo confronto in Umbria, le due formazioni tornano in campo per sfidarsi nel quarto round della serie. Si tratta di un match decisivo, che potrebbe decretare la finalista. Gli uomini di Roberto Piazza, memori della strepitosa vittoria di-2, vogliono sfruttare nuovamente il tifo del proprio pubblico per vincere ancora e continuare così a sognare. D’altro canto, gli uomini di Angelo Lorenzetti non vogliono di certo concedere troppo spazio ad una mai doma squadra meneghina e vanno a caccia di una grande prestazione in trasferta per avvicinarsi all’atto conclusivo. Si ...