Milano | Jacopo Fo protesta contro la censura mainstream di Facebook | “Invisibile da 6 mesi | perso 99% contatti | punito per aver denunciato crimini di Israele”

Leao, no a Real Madrid-City in tv e va all’oratorio a vedere il calcetto degli amici - Rafa Leao, impegnato stasera in Europa League, non ha guardato in tv la sfida di Champions per il calcetto all’oratorio. Un suo amico ha fatto gol e gliel’ha dedicato ...corriere

Idea di Funaro per l’Arno: "Un’isola galleggiante con musica e incontri". Ma è già scontro politico - La struttura verrà realizzata con moduli smontabili in caso di piene. La candidata: "Così si rilancia la zona". L’opposizione: "Sarà pericolosa".lanazione

“Facebook soffoca la libertà di parola e ignora la legge” - Pacificamente, un cartello in mano, Jacopo Fo ha iniziato ieri una protesta contro Facebook. “Ieri alle ore 10 ho iniziato la mia protesta di fronte alla sede di Milano”, racconta. “Da 6 mesi Facebook ...ilfattoquotidiano