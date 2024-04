Milano | due rapine con pistola e coltello in poche ore | caccia alla coppia con la mascherina

(Di giovedì 11 aprile 2024)– Duea mano armata in meno di sette ore, una vicinoStazione Centrale e una a Niguarda, nella periferia nord della città. E il sospetto che dietro i raid ci sia la stessadi banditi, a bordo di un’auto di colore scuro. Il primo colpo in zona Centrale Stando alle informazioni a disposizione, il primo blitz è andato in scena alle 11.40 di mercoledì 10 aprile: due uomini, con berretti e mascherine chirurgiche a coprirne parzialmente i volti, hanno fatto irruzione in un centro scommesse di via Venini, a due passi dStazione Centrale, e hanno puntatovite al titolare, un 51enne cinese, per farsi consegnare 2.500 euro. Poi i due sono usciti dall’esercizio commerciale e sono saliti a bordo di una Punto per allontanarsi ...

