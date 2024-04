Milano Design Week 2024 | in anteprima le installazioni del FuoriSalone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilè uno degli eventi più attesi nel mondo del, un’occasione unica per esplorare le ultime tendenze, le innovazioni e le creazioni più sorprendenti nel campo dell’arte e del. Durante questa stimolante settimana,si trasforma in un laboratorio a cielo aperto, con le strade animate daartistiche, mostre, presentazioni e eventi che catturano l’attenzione di visitatori provenienti da tutto il mondo. Ledelnon sono solo spazi espositivi, ma vere e proprie opere d’arte che trasformano gli ambienti urbani e invitano il pubblico a esplorare nuove prospettive, emozioni e idee. House of Switzerland Brand House of Switzerlandsarà parte integrante del Brera...