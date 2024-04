Milano | assolto anche in Appello l' oste che uccise un ladro

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Corte d'dihaMario Cattaneo, l'settantatreenne di Casaletto Lodigiano (Lodi) accusato di eccesso colposo di legittima difesa. Cattaneo era stato incriminato per aver sparato con un fucile a uno dei ladri sorpresi nel suo locale la notte del 10 marzo 2017: dopo averli sorpresi a rubare, aveva imbracciato un fucile da caccia con cui ferì a una spalla un romeno di 32 anni ritrovato morto la mattina dopo. Era statoin Primo grado e ora la sentenza di secondo grado ha confermato la decisione del Tribunale, modificando l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

