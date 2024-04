Milan | serata no per Rafael Leao ma Stefano Pioli lo difende ancora Le parole

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nonostante unanon positiva l’allenatore delha voluto prenderele difese diGrazie a una rete di Mancini la Roma ha vinto l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il. La squadra diha provato in tutti i modi a trovare la via del goal, ma la difesa giallorossa e in particolare uno Svilar in ottima forma hanno fermato gli attacchi rossoneri. Ora il Diavolo sarà costretto a vincere all’Olimpico nella partita di ritorno, sfida in programma tra esattamente sette giorni. Al termine della partita l’allenatore delha parlato della brutta prestazione di...