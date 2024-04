Milan | senti Furlani | applausi per Ibra | ma sul futuro di Pioli…

(Di giovedì 11 aprile 2024) “È sempre importante avere Zlatanhimovic, porta tante cose, è stato un grande campione sul campione sul campo e sta facendo vedere che è un grande campione anche da dirigente“. È quanto dichiarato dal Ceo delGiorgioparlando con i media prima del pranzo UEFA nel giorno di-Roma, sfida valevole per i quarti di finale di Europa League. “Ad aprile le partite iniziano ad essere tutte molto importanti. Siamo in un buon momento, speriamo di continuare“, aggiungeche però suldi Stefano Pioli e le valutazioni sul finale di stagione glissa: “Eeeh, solite domande…“. La posizione del tecnico rossonero appare ancora in bilico: la sensazione è che, al netto del secondo/terzo posto in campionato, più andrà avanti in Europa League e più le sue chance di ...

