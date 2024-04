(Di giovedì 11 aprile 2024)a San, capitolo tre. Forse l`ultimo con la maglia con la, o forse no. Big Rom, infatti, dovrà migliorare e non di poco il...

Ciccio Graziani , ex calciatore della Roma, ha parlato de Il Romanista.it sulla sfida che vedrà i giallorossi contrapporsi al Milan (pianetamilan)

Milan-Roma, terzo atto a San Siro per Lukaku. Ma il futuro è un rebus - Lukaku a San Siro, capitolo tre. Forse l`ultimo con la maglia con la Roma, o forse no. Big Rom, infatti, dovrà migliorare e non di poco il tenore della prestazione.calciomercato

Signori: “Leao o Dybala Scelgo l’argentino perché mancino come me” - Beppe Signori, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha paragonato Leao e Dybala, scegliendo l’argentino della Roma. Il countdown ormai è prossimo a terminare, è tempo di calcio giocato ed è tempo ...notiziemilan

Calcio: Motta, 'il Bologna è il rompiscatole del campionato' - Il Bologna è in ballo per la Champions e l'Europa e ballerà fino alla fine.ansa