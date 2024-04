Milan-Roma | quarti di finale di Europa League | dove vederla in chiaro e streaming

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Stasera derby italiano tra le squadre allenate da Stefano Pioli e Daniele De Rossi: eccovedere l'incontro.è la partita in programma stasera, 11 aprile, valida per ididella UEFA2023/2024. L'incontro di andata si gioca ao, ecco come sarà possibile seguire l'Euroderby delle due squadre italiane che si contendono l'accesso al turno successivo della competizione calcistica continentale per le squadre di club, seconda per prestigio solo alla Championsvedere l'incontro in, ine le formazioni Le squadre allenate da Stefano Pioli e Daniele De Rossi si affrontano nei ...