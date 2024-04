Milan Roma | Pioli vs De Rossi | sfida tra predestinati

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 11 aprile 2024), unanellatra Stefanoe Daniele De: per la Gazzetta dello Sport duetra «della panchina»: così La Gazzetta dello Sport presentadi Europa League come il duello tra Stefanoe Daniele De. Il primo che ricorda per alcuni Padre Pio o John Malkovich,