Milan-Roma | il doppio ex Collovati | “Partita equilibrata Ecco chi sarà decisivo”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilex Fulvioin esclusiva ai nostri microfoni su: “Non c’è un vero favorito. Sfida importante anche per i due tecnici”. Manca ormai sempre meno al quarto di finale di Europa League tutto italiano tra. Le due squadre stanno attraversando un momento positivo e nessuna vuole fermarsi. Noi del match ne abbiamo parlato in esclusiva con Fulvio, campione del mondo 1982 oltre che ex giocatore delle due squadre. Lukaku e Leao – Notizie.com – © LapresseFulvioarrivano a questa sfida in ottime condizioni. C’è un favorito? “I numeri dicono questo. Ilarriva da sette vittorie consecutive, ladi De Rossi sta ...