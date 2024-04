Milan-Roma | Europa League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un derby italiano in, come già accaduto nella passata stagione. Una sfida importante per entrambe leche arrivano, nuovamente, alle ultime battute di una competizione del Vecchio Continente dopo le ottime prestazioni dell’anno scorso. Da una parte i padroni di casa deldi Stefano Pioli che cercheranno di sfruttare il fattore campo in questi novanta minuti di gioco; dall’altra parte del campo gli ospiti delladi Daniele De Rossi che proveranno a portare a Trigoria un buon risultato in vista della gara di ritorno che si giocherà settimana prossima allo Stadio Olimpico. Ecco tutto quello che c’è da sapere su, andata dei quarti di finale della UEFA, con le ultime, il pronostico, le ...