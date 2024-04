Milan-Roma | Calabria e Pellegrini | due capitani con la squadra nel cuore

Verso Milan-Roma: dove seguire il match in diretta Sky o DAZN - Oggi alle ore 21:00 andrà in scena a San Siro l'attesissima sfida europea tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi ...ilmilanista

Cardinale in ritiro con il Milan: 24 ore tra riunioni e decisioni da prendere - Jerry Cardinale è sbarcato in Italia. Il numero uno di RedBird è arrivato presso l’hotel Melià a Milano, dove si trova in ritiro il Milan in vista dell’incontro di questa sera contro la Roma in Europa ...footballnews24

Stasera Milan-Roma. Pioli e De Rossi tra Spalletti e Guardiola, così i due hanno preparato uno spettacolo da Champions - MilanO - Con gli occhi ricolmi delle bellezze della Champions, di cui è semplice spettatore, il calcio italiano stasera a San Siro prova a dimostrare col derby Milan-Roma, andata dei quarti di finale ...repubblica