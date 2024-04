Milan-Roma 0-1 | Smalling | “Una notte speciale | felice di aver contribuito alla vittoria”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Chrissi gode la belladellasul campo delnell’andata dei quarti di finale di Europa League. Per il difensore non è stata una stagione facile a livello fisico, ma oggi è arrivata la titolarità: “È stata unain una delle stagioni più difficili della mia carriera, con tanti mesi fuori per infortunio. Stasera ho avuto grandissime sensazioni e sonodia questa”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo occupato gli spazi con grande fiducia, meritando la. Siamo partiti con grande convinzione. De Rossi ha dato una svolta, tutti lottano e hanno voglia di giocare”, ha aggiunto il difensore inglese. SportFace.