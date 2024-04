Milan-Roma 0-1 | il 1° derby di Europa League ai giallorossi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 aprile 2024)O (ITALPRESS) – Colpo grosso dellaa San Siro, che passa per 1-0 contro unpoco brillante e con poche idee. A decidere la sfida è un’incornata di Mancini (ancora lui, come neldi sabato). Ipartono meglio ma sono i padroni di casa ad avere la prima occasione quando Reijnders, dopo 9 minuti, ci prova con un destro dalla distanza che Svilar devia in tuffo. Sul versante opposto, Maignan è chiamato all’intervento al 16? quando El Shaarawy conclude dal limite, trovando però pronto il portiere francese ad alzare in angolo dopo una deviazione involontaria di gabbia. Dalla bandierina va Dybala, che pennella al centro per Mancini, il quale, lasciato colpevolmente solo, infila Maignan con un colpo di testa ravvicinato firmando l’1-0. Inutili le proteste dei rossoneri per un ...