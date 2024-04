Milan | Rafael Leao numero 10 e… stilista! Ecco la novità

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 aprile 2024)in campo è la stella e il10 della squadra rossonera, ma sarà anche un po’il motivo Questa serasarà in campo a San Siro per la sfida trae Roma, gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Il portoghese proverà a trascinare la squadra di Pioli contro i giallorossi per accumulare vantaggio in vista del ritorno. E sicuramente vorrà anche vincere la sfida con la stella avversaria, ovvero Paulo Dybala. Ma oltre a regalare magie in campo per deliziare i tifosiisti,ha anche la passione per la moda. E infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ildedicherà una collezione al suo ...