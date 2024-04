Milan | il desiderio di Jerzy Dudek | Pioli in finale con il Liverpool Come nel 2005…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’ex portiere del, vorrebbe ini Reds con ildi Stefano. ProprionelAlle 21 ilscenderà in campo contro la Roma a San Siro per l’andata dei quarti didi Europa League. L’obiettivo della squadra di Stefanoè arrivare fino in fondo alla competizione. La speranza in casa rossonera, dunque, è quella di essere presente alladi Dublino del 22 maggio. Il, avversario dell’Atalanta, è il grande favorito per la conquista dell’Europa League. Ne è convinto anche un grande ex, protagonista nella famosissima ...