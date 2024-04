Milan Furlani | «Siamo in un buon momento | avanti così»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le parole di Giorgioall’entrata del pranzo UEFA tra dirigenti prima della sfida di Europa League-Roma Intercettato dai giornalisti presenti prima del pranzo UEFA, Giorgioha parlatodella sfida di-Roma di Europa League di questa sera. Le sue dichiarazioni riportate da Sky: CARDINALE – «Sono sempre emozionato per le partite in Europa,

“E’ sempre importante avere Zlatan con noi, porta tante cose, è stato un grande campione in campo e sta facendo di vedere di essere un grande campione anche come dirigente” . Queste le parole del CEO ... (sportface)

Milan, l'agenda di Cardinale: nuovo organigramma, squadra B, stadio, la Roma. E incontro con Comolli - Ventiquattro ore intensissime in città tra riunioni importanti, decisioni da prendere e la sfida di Europa League. Per l'Under 23 due nomi scelti da Ibra ...dazn

Europa League 2023/2024, Furlani prima di Milan-Roma: “Ogni sfida europea è emozionante. Cardinale Tiene tanto alla squadra” | VIDEO - Attesa per Milan-Roma, gara valida per i quarti di finale di Europa League. In rappresentanza dei rossoneri al pranzo UEFA c'è l'ad Furlani.tag24

Lina Souloukou al pranzo Uefa pre Milan-Roma - Anche l'ad giallorossa è arrivata al pranzo istituzionale pre Milan-Roma. Presenti anche Giorgio Furlani e Zibì Boniek ...siamolaroma