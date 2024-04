Milan | Franco Ordine scherza su Gerry Cardinale | è così tanto un prestanome che…

(Di giovedì 11 aprile 2024) Intervenuto su X il giornalistahato sul proprietario del: è unDopo il 3-0 contro il Lecce ilsi prepara a sfidare la Roma, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Per i rossoneri si tratta di una partita da vincere a tutti i costi: dal percorso in EL potrebbe determinare il futuro di Stefano Pioli. Per seguire più da vicino la squadra e supportarla il proprietario delè quindi volato in Italia, dove ha fatto visita ai giocatori. Insieme a lui anche l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la Repubblica Italiana Jack Markell e il console USA Douglass Benning. Intervenuto su X il giornalista ...

