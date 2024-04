Nel viaggio in Europa di Gerry Cardinale non c`è solo Milan -Roma, euroderby dei quarti di finale di Europa Leauge, ma ci sono anche tantissimi... (calciomercato)

Milan-Roma, il bello dell’Europa League: tre duelli a confronto - Nella serata di giovedì 11 aprile, alle ore 21:00, va in scena il bello dell'Europa League con due squadre decise a regalare spettacolo: sugli scudi, Milan-Roma sono pronte a sfidarsi senza ...footballnews24

Milan, Cardinale è con la squadra in ritiro: con lui Furlani e l'ambasciatore USA in Italia VIDEO - L`Europa chiama, il Milan risponde. La squadra rossonera di Stefano Pioli si appresta ad affrontare la Roma di Daniele De Rossi, nella sfida valida per l`andata.calciomercato

La strana vigilia di Milan e Roma divise da pochi chilometri. E spuntano ambasciatori e ministri - La squadra di De Rossi è in ritiro da ieri, quella di Pioli da stamattina. I due hotel tutti in zona stadio: il programma della giornata ...corrieredellosport