Migranti | tragedia in mare | naufraga barchino | tra vittime anche bambina

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ennesimainche ha visto come, unto nelle ultime ore: tra coloro che hanno perso la vitaunaNelle ultime ore si è verificata l’ennesimainche ha sconvolto il nostro Paese. Ci troviamo nel Mediterraneo dove nelle ultime ore un, con all’interno, èto. Le ultime notizie che arrivano sono a dir poco drammatiche: sono 9 le persone che hanno perso la vita. Tra leunatra i 4 ed i 6 anni. Secondo quanto riportato da più fonti pare che il naufragio sia avvenuto in acque maltesi, ad una trentina di ...