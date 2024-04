Migranti | Piantedosi | “Sul tavolo un piano ad hoc per i Cpr Il degrado è causato spesso dagli ospiti”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Espulsione di clandestini in odore di terrorismo, novità sulla gestione dei Cpr e il caso della nave Mare Jonio.Il ministro dell’Interno Matteo, rispondendo a tre interrogazioni al Senato fa il punto sul pianeta immigrazione e le iniziative del governo. A cominciare dai numeri delle espulsioni. ”Tra le migliaia di persone rimpatriate nel 2023, sono stati eseguiti 77 provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza nazionale. Per rischio radicalizzazione o estremismo. Dall’inizio dell’anno in corso – osserva– sono state eseguite 27 espulsioni per gli stessi motivi”.: Cpr fondamentali per le espulsioni Voglio segnalare – ha detto ancora – l’importanza dei Cpr nell’attività di rimpatrio ed espulsione di soggetti pericolosi. “Tali strutture consentono di trattenere soggetti ...