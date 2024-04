(Di giovedì 11 aprile 2024) Bruxelles, 11 aprile 2024 – Si è presentato in aula a Bruxelles con la maglia granata e alla fine del suo discorso ha esclamato un “Forza”, offendendo lantus. Il tutto in vista del derby della Mole in programma sabato. Il protagonista è, 68enne eurodeputatodel gruppo di sinistra Gue/Ngl.in aula a Bruxelles: “Forza”. E offende lantusproduce vino in Piemonte e la sua passione per il Toro, come raccontato da lui stesso in un’intervista, nasce nel 1985, quando la sorella si è trasferita per lavoro a San Mauro Torinese. "Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, differente da ...

