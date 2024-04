Michele Rossi candidato sindaco a Castelfranco Piandiscò Sfiderà Massimo Mandò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arezzo, 11 aprile 2024 – È, consigliere comunale del gruppo autonomo il nuovodel Comune di. Sarà appoggiato anche dalle liste civiche, a seguito di un accordo elettorale che prevede la presenza di un'unica lista e dei due simboli. 37 anni, dottore di ricerca in Economia Aziendale e Management presso l’Università di Pisa e vincitore della borsa del CNR per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale. Si occupa di ricerca applicata sui bilanci di sostenibilità presso il Polo Universitario Aretino. È docente di Economia Aziendale e Sviluppo Sostenibile presso Università di Siena, LUISS Business School e ITS Energia e Ambiente. Ha una compagna, un figlio di 4 anni, e risiede nel centro didi ...