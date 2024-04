“Mi sto stringendo la funzionaria per farci pagare” | così la coop siciliana Nido d’Argento si accaparrava gli appalti per i servizi sociali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Facciamo come per isegreti cara Gabriella, distruggi questa mail”.scriveva Maria Pia Falco,del comune di Marsala, definita perfino “stipendiata” da uno degli imprenditori da lei favoriti in una conversazione intercettata, viste le elargizioni ad hoc ricevute. È una mail del 5 aprile 2022 che Falco effettivamente cancellerà, ma che i carabinieri troveranno nei dispositivi del destinatario, ovvero ad una dipendente dellaerativa, la societàerativa di Partinico che – secondo gli inquirenti – riusciva ad ottenereper igrazie alle regalie a vari funzionari pubblici sparsi in vari comune della Sicilia occidentale. Unaerativa ...