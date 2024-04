Metro C a Roma | la denuncia di una lavoratrice Atac | “Spaccio e baby gang alle fermate”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 –della: scatta l’allarme a. Sotto i riflettori la Linea C dellapolitana capitolina, che di notte si trasforma in terra di nessuno. “È una situazione insostenibile”, racconta Emanuela Trombetta, una dipendentein servizio allaC. “trasformate in vere e proprie piazze diin mano”, continua la dipendente. Le più critiche sono quelle di Pigneto, Gardenie, Mirti, Finocchio e Fontana Candida, assediate da tossicodipendenti, delinquenti e senzatetto. Rissa al ...