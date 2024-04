Meteo Roma del 11-04-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)Ben ritrovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata stabile sulle regioni settentrionali con Cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio in serata nella notte non sono attese variazioni con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque al centro bel tempo sulle regioni con assenza di precipitazioni e cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane in serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche disturbo nuvoloso su quelle tirreniche la Sicilia e serena altrove al pomeriggio attesi i cieli pienamente soleggiati ovunque in serata nella notte non sono attesi variazioni con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori temperature minime massime stabile o in generale ...