Mercedes Coupé da oltre 100 mila euro smontata e abbandonata nel quartiere Trieste

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nella notte, un'automobile dal valore di listino superiore a 100è statasenza le quattro ruote e senza la calandra, in zona Vescovio.

Linea filante e prestazioni accattivanti, per una berlina Coupè che abbraccia sia l’ eleganza che la sportività tipica di AMG (ilgiornale)

A Bangkok va in scena l'altra faccia dei Saloni: ... Audi, Bentley, BMW, Maserati, Mercedes, Peugeot e Porsche per citare alcune presenze dal Vecchio ... Altro ingrediente fondamentale sono le novità: Audi ha presentato la A5 coupé Edition One; BMW la X2 ...

Assemini, grande successo per il raduno di auto e moto d'epoca: ... due esemplari di Dune Buggy ,una rarissima MP Lafer del 1974 ed ancora WW Golf , Z3 del 1998 , una Mercedes Slk del 1998 ed un altra Mercedes C 36 . Immancabile il fascino British con una stupenda ...