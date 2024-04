Melrose Place | in sviluppo il reboot con Heather Locklear | Daphne Zuniga e Laura Leighton

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sta per tornare il gruppo di una delle serie televisive più amate dai teenager negli anni '90. I fan dipotranno esultare perché alcuni membri del cast principale della serie torneranno per un sequel della serie tv cult anni '90. Sono state annunciate le presenze dinel nuovo progetto targato CBS Studios. Scritta da Lauren Gussis, la nuova serie diriprenderà le fila della trama a venticinque anni dalla fine della serie originale, e fornirà un aggiornamento su alcuni dei personaggi più amati dello show, anche se uno di loro potrebbe non essere tra i protagonisti. Un addio improvviso Il ritorno di...