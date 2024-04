Megabox | tre conferme E invece Mingardi saluta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Terminata la stagione con la prima qualificazione ai playoff della storia societaria, è tempo di guardare al futuro. LaOndulati del Savio Vallefoglia già ha nel mirino la stagione 2024/2025. La squadra ripartirà da tre certezze: le due azzurre Alice Degradi e Gaia Giovannini, appena convocate da Julio Velasco al primo raduno della nazionale maggiore, e la giovanissima palleggiatrice russa Viktoriia Kobzar. "Monitoriamo il mercato da mesi, come tutti, e siamo soddisfatti fin qui del lavoro svolto assieme ad Andrea Pistola e al presidente Angeli – così il direttore sportivo Alessio Simone, al lavoro per la costruzione della squadra per il prossimo campionato –. Alice Degradi è un punto fondamentale della squadra, tanto che l’anno scorso le avevamo fatto un biennale. Ha disputato un finale di stagione ottimo, dopo un inizio penalizzato dalle fatiche dell’estate ...