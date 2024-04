Mef | nuova emissione del Btp Valore dal 6 maggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arriva unaspeciale" del Btpdal 6 al 10. Lo annuncia il Ministero dell'economia e delle finanze secondo cui si tratterà di un titolo a 6 anni e cedole ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti. Il premio finale extra sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, "avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto". Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. "Questaspeciale, sottolinea il ministero, offre l'opportunità di investire in uno strumento di grande successo come il Btp, sia a chi non ha ancora avuto modo di ...