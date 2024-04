Medvedev sempre più lontano da Sinner nel ranking ATP E ora deve guardarsi le spalle da Zverev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo ha perso la testa di serie numero 4, il russo Daniil, battuto dal connazionale Karen Khachanov negli ottavi, stesso turno in cui l’azzurro Jannik, testa di serie numero 2, affronterà oggi stesso il teutonico Jan-Lennard Struff. Nonostante la prematura eliminazione,al momento si avvicina in classifica a: l’azzurro, che nelATP ufficiale è a quota 8710, scarterà la settimana prossima 360 punti (semifinali 2023) e finora ne ha incamerati 100, così come il russo, il quale lo scorso anno uscì agli ottavi e ne perderà 180., dunque, perde 260 punti rispetto a lunedì, ed è a 8450 punti, mentresi è fermato a quota 7085: il divario tra i due è di 1365 punti, mentre ...