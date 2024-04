Medvedev eliminato a Montecarlo | lo sfogo virale contro l' arbitro | Apri gli occhi | IL VIDEO

Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Medvedev a Montecarlo: le insidie restano - Jannik Sinner scenderà in campo nel pomeriggio per gli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, ma la strada che si prospetta dinanzi all'altoatesino perde uno dei possibili spauracchi in ...oasport

Monte-Carlo, Medvedev eliminato: il russo impazzisce, insulti e urla | VIDEO - Clamoroso ko di Daniil Medvedev agli ottavi di finale di Montecarlo: il russo, numero della classifica mondiale, ha perso 6-3, 7-5 contro il connazionale Karen Khachanov che domani affronterà il ...calcioweb.eu

Diretta Montecarlo: Musetti-Djokovic, poi Sinner e Sonego, ottavi LIVE - MONTECARLO - Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Montercarlo con i colori azzurri protagonisti. Lorenzo Musetti affronta il numero 1 al mondo Novak Djokovic dopo aver eliminato proprio nel ...tuttosport