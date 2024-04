Maxi rissa tra ragazzini a Lecco | studenti si picchiano sul piazzale della stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Due ragazzi che si. Qualcuno cerca di fermarli e dividerli, altri li incitano e si uniscono alla. Pugni, sberle, strattoni. Tra i passanti c'è chi urla spaventato, qualcuno invece grida “olè”. In lontananza si sente l'ululato delle sirene di una gazzella dei carabinieri che fanno subito scattare il fuggi fuggi. È la sequenza del video girato nel pomeriggio di oggi sulferroviaria a, in centro città. Protagonistiscazzottata sembra siano alcuni giovanissimiprobabilmente appena usciti da scuola, perché molti in spalla hanno ancora gli zaini. Sembrano sia stranieri di colore, sia italiani. Tra loro ci sono pureragazzine. Non è ...