Maxi rissa in via Roma | altre nove denunce Sequestrati coltelli | mazze e pistole a salve

(Di giovedì 11 aprile 2024) Macerata, 11 aprile –persone identificate e denunciate, per laavvenuta la notte del 24 marzo in via. Con le perquisizioni nelle case dei sospettati, sono stati trovati tutti gli abiti indossanti dalle persone filmate e altri bastoni e, ma anche due duesenza tappo rosso. Quella notte, nei pressi del bar Nino, una ventina di giovani stranieri si sono affrontati a colpi di spranghe. Da allora, sono continuate senza sosta le indagini dei carabinieri per identificare tutti i partecipanti alla spedizione punitiva. Un primo gruppo di sette egiziani era stato denunciato dopo i primi accertamenti. Ora si aggiungono altriconnazionali, tutti di età compresa fra i 20 e i 33 anni, residenti tra i Comuni di ...

