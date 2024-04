“Mattarella non autorizzi il francobollo dedicato a Berlusconi” | l’appello di Wikimafia | “Diseducativo | ha finanziato Cosa Nostra”

Torna Race for the Cure, celebra 25 anni con Mattarella - Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco d'onore a dare il via al grande evento per la lotta ai tumori al seno, la Race for the Cure, che quest'anno celebra il traguardo dei 25 ...ansa

Esplosione Suviana, prefetto Bologna: "Recuperato corpo della quarta vittima" - “Confermiamo il ritrovamento, dopo una nottata e una mattinata di lavori incessanti dei vigili del fuoco, anche con con droni subacquei.youmedia.fanpage

Morire di appalti a Suviano - La tragedia della centrale elettrica non si discosta dalle cause di tanti altri infortuni sul lavoro, una piaga che ammorba l'Italia e che non si riesce a debellare. Eppure qualche soluzione ci sarebb ...famigliacristiana